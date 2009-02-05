Тимошенко відмовляється передати у ВР копії газових угод

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється передати в парламент копії контрактів та угод щодо газу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання народного депутата України, голови комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА щодо ознайомлення з цими документами, щоб можна було зробити висновок «чи є підстави говорити про зраду чи про перемогу», Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що ці документи є конфіденційними.

За її словами, російська сторона вимагає «конфіденційності, нерозголошення». «Ми виконуємо цю вимогу», - додала вона. У той же час, вона зазначила, що у тому випадку, якщо А.ГРИЦЕНКО має доступ до роботи з документами у спеціальному режимі, то уряд готовий йому надати їх.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила: «нам там нема чого приховувати, контракти успішні для України».

За її словами, всі звинувачення уряду пов’язані з тим, що із газового ринку виведено «тіньового посередника «РосУкрЕнерго». Вона звинуватила представників опозиції, зокрема, народного депутата України Юрія БОЙКА (фракція Партії регіонів), в тому, що в свій час він підписав документи, які передбачають здачу газових сховищ в оренду «РосУкрЕнерго» за цінами «в 16 разів нижче ринкової».

Також Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що було підписано контракт про транзит газу за ціною 1,6 дол. і заборонено її змінювати протягом п’яти років.

Довідка УНІАН. 19 січня у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставки газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м.