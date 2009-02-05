Герман не чула, як регіонали вирішили скласти мандати

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН спростовує інформацію свого однопартійця Василя ГОРБАЛЯ про прийняття політрадою Партії регіонів рішення щодо складення 150 мандатів народними депутатами для розпуску Верховної Ради.

Про це Г.ГЕРМАН сказала в інтерв’ю УНІАН.

«Учора на політраді Партії регіонів ми проголосували тільки за проведення з’їзду”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Разом з тим вона не виключила, що на з’їзді може постати питання про складення депутатських мандатів. “Якщо на з’їзді таке питання постане, то тоді вже прийматиметься рішення. Ось про це ми вчора проголосували», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, депутат-регіонал В.ГОРБАЛЬ заявив, що політрада Партії регіонів ухвалила рішення про складення 150 мандатів народними депутатами для розпуску ВР.

За його словами, наступним має бути рішення партії з даного питання. Депутат додав, що дата проведення з’їзду буде визначена протягом лютого.