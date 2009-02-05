Ющенко визнав призначеного Тимошенко керівника ФДМУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій Указ про призупинення дії розпорядження Кабінету міністрів про призначення Дмитра ПАРФЕНЕНКА виконувачем обов’язків голови Фонду державного майна.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Також Президент скасував свій указ, яким призупиняв дію розпоряджень Кабміну про звільнення та призначення на посади заступників голови ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2008 року Кабмін призначив Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України.

2 січня 2009 р. Президент України своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов’язки голови ФДМУ.

28 січня Кабмін повторно призначив Д.ПАРФЕНЕНКА в.о. голови ФДМУ.