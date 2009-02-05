Яценюк натякає, що Тимошенко зарано розслабилася

Якщо протягом місяця уряд не внесе до ВР «чіткої програми» виходу з кризи, то знову буде ініційовано питання про відставку уряду - Яценюк

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що не голосував за відставку уряду сьогодні, оскільки це б означало «відсутність уряду як такого, бо немає нової коаліції, немає нового складу уряду».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «уряд має усвідомити одну просту річ, що це питання (йдеться про відставку – УНІАН) знову підніматиметься в парламентських стінах, якщо протягом місяця не буде запропоновано чіткої програми, яка буде результативною».

Він підкреслив, що в тому випадку, якщо не буде запропонована програма виходу із кризи, питання недовіри уряду «буде питання не парламентської зали, а це вже буде питання, скоріше всього, громадян України».

Він зазначив, що в такому випадку «протестні акції, які є по всій Україні, знову змусять парламент працювати над тим, щоб розглядати вдруге питання про відповідальність уряду».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні йдеться не стільки про програму «виходу з кризи, скільки про програму, як вижити».

Разом з тим він висловив сумнів, що між Президентом України, урядом та парламентом будуть домовленості про спільні заходи, які мають бути передбачені в програмі. «Президентські перегони почалися, тому заледве чи буде якийсь спільний предмет домовленостей», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Партія регіонів заявляє про початок протестних акцій з 24 березня.

За його словами, в такій ситуації уряд «має фактично можливість до 24 березня запропонувати конкретні заходи і їх зреалізувати».

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, якщо цього не відбудеться, то продовжиться протест політичного протистояння, який знову виллється в розгляд питання про недовіру уряду в парламенті.

На запитання: «Сьогоднішня відмова висловлювати недовіру уряду - це перемога Юлії ТИМОШЕНКО?», А.ЯЦЕНЮК відповів: «Це просто подія, якої не було».