ГПУ направила до Іспанії документи для екстрадиції матері депутата Онищенка

Генеральна прокуратура України направила компетентним органам Іспанії документи, необхідні для початку процедури екстрадиції в Україну Інеси Кадирової - матері народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваної у співучасті з ним в організації так званої "газової схеми".

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін, пише Еспресо.TV.

"Уже відправили запит", - сказав він. За словами Єніна, документи для екстрадиції були відправлені в середу.

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Як повідомляв УНІАН, Кадирову було затримано 30 березня в Іспанії за орієнтуванням Інтерполу. За версією слідства, вона є співорганізатором так званої «газової схеми», внаслідок якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Кадирова підозрюється у створенні злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.

Невдовзі після затримання Кадирової Онищенко запевняв, що її відпустили. За його словами, суд відпустив Кадирову на підставі її "політичного переслідування".

НАБУ направило до Генпрокуратури пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції Кадирової. Після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україну.

Довідка УНІАН. 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.