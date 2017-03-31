В Іспанії затримали матір нардепа Онищенка - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає заходів для екстрадиції затриманої в Іспанії Інесси Кадирової - матері підозрюваного в організації корупційної схеми з продажу газу народного депутата Олександра Онищенка.

Як йдеться у повідомленні САП у Facebook, матір Онищенка є одним із співорганізаторів в так званій “газовій схемі” і була оголошена в розшук в серпні 2016 року.

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"Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомляє, що вчора, 30 березня 2017 року, в Королівстві Іспанія за орієнтуванням Департаменту Інтерполу та Європолу України затримано громадянку України Кадирову Іннесу, яка розшукується НАБУ для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України", - заявили в антикорупційному відомстві.

У цьому зв'язку сказано, що САП вживає всіх можливих заходів для екстрадиції Кадирової на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Усього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.