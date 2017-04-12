До ГПУ передали документи для екстрадиції матері Онищенка – НАБУ

У НАБУ заявили, що передали в ГПУ документи для екстрадиції матері нардепа Олекснадра Онищенка - Інеси Кадирової, яка, за версією слідства – співорганізатора так званої «газової схеми», внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Про це НАБУ повідомило у Facebook.

«Після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україну», - йдеться в повідомленні.

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Матір Онищенка оголошено в міжнародний розшук за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України. 30 березня Інесу Кадирову затримано в Іспанії за орієнтуванням Інтерполу та Європолу.

Як повідомляв УНІАН раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає заходів для екстрадиції затриманої в Іспанії Інесси Кадирової - матері підозрюваного в організації корупційної схеми з продажу газу народного депутата Олександра Онищенка. Як йшлося у повідомленні САП, матір Онищенка є одним із співорганізаторів в так званій “газовій схемі” і була оголошена в розшук в серпні 2016 року.