Росія висунула Україні додаткові умови отримання кредиту

Російська сторона висунула ряд додаткових умов отримання Україною п`ятимільярдного кредиту від Російської Федерації, остаточне узгодження умов якого має відбутися через тиждень в Москві.

Про це повідомляє газета "Дзеркало тижня" (№ 4 (732) від 7 - 13 лютого 2009 р.), посилаючись на власні джерела.

За даними видання, в першому раунді переговорів про надання Україні п`ятимільярдного кредиту, котрий відбувся в Москві в п`ятницю, 6 лютого, від української сторони взяли участь заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також ряд представників Міністерства закордонних справ і Національного банку.

Як повідомило джерело «ДТ» в українській делегації, в ході сьогоднішньої зустрічі з міністром РФ Олексієм КУДРІНИМ було висунуто цілий ряд додаткових умов отримання Україною кредиту. Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, але інші колишні республіки відмовляються від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за кордоном; вирішення спірних питань з російською власністю в Україні; визнання Україною як держборгу боргів українських підприємств перед Зовнішекономбанком СРСР.

При цьому попередні фінансові умови можливої позики поки тримаються в секреті до затвердження сторонами.