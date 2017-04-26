У Держфінмоніторингу не знайшли жодної незаконної гривні в 100 мільйонах застави, внесеної за Насірова

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що Державна служба фінансового контролю перевірила походження грошей для застави, внесеної за відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в зловживанні владою, повідомляє "Радіо свобода".

Служба дійшла висновку, що джерела надходження цих коштів, частину з яких внесла дружина Насірова, частину – його тесть, – законні, повідомив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, прокурор САП Роман Симків.

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Чи були з цих коштів сплачені податки, має перевіряти Державна фіскальна служба, сказав Роман Симків у приміщенні Солом’янського райсуду Києва, який сьогодні має розглянути питання про продовження запобіжного заходу Насірову.

За словами прокурора, САП просить суд продовжити ще на два місяці запобіжний захід Насірову.

Як заявив Симків, зокрема, це стосується: електронного браслету, який має носити Насіров, та його паспортів, які зараз зберігаються в Державній міграційній службі.

Прокурор також спрогнозував, що сьогоднішнє засідання суду може бути перенесене.

Водночас Насіров, який у березні вийшов із СІЗО під заставу в 100 мільйонів гривень, заявив, що наполягає на скасуванні запобіжного заходу. Він заявив, щовважає справу проти себе політичною і «зрежисованою».