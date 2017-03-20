Насіров заявляє, що здав усі документи, які дають йому право на виїзд з України

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, який вийшов з СІЗО під заставу в 100 млн грн, заявляє, що здав в Головне управління Державної міграційної служби України в місті Києві документи, які дають йому право на виїзд з країни.

Про це Насіров повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Як і обіцяв, продовжую інформувати - сьогодні прибув в ГУ Державної міграційної служби України в місті Києві, щоб виконати обов'язки у відповідності з постановою суду і здати на зберігання документи, наявні у мене, і які дають право на виїзд, крім тих, які вилучили», - написав він.

Насіров вкотре наголосив, що «ніколи не збирався переховуватися від слідства, а навпаки завжди був і є готовий співпрацювати з органами досудового розслідування».

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Як повідомляв УНІАН, Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

6 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Насіров має громадянство Великої Британії, а також Угорщини. За даними НАБУ, Насіров є власником британського паспорта з травня 2012 року.

Своєю чергою Насіров спростовує наявність у нього іноземного громадянства.