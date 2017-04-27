Українські військові готуються до навчань біля "кордону" окупованого Криму

Напередодні травневих свят у Херсонській області відбудуться навчання українських військових. Про це розповів прес-офіцер оперативного командування «Південь» Збройних сил України Ігор Бірюков, передають «Крим.Реалії».

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«Це планові навчання з бойової підготовки та злагодженості військових частин. Згідно з цим планом передбачено низку заходів, в тому числі і марш, і подолання водних перешкод», – пояснив він.

За словами Бірюкова, ці навчання не вплинуть на роботу контрольних пунктів на адміністративному кордоні з Кримом.

Також вранці 27 квітня відбудеться марш з подоланням водної перешкоди у Миколаївській області. Його виконає окрема мотопіхотна бригада, яка найближчим часом буде виконувати бойові завдання в зоні антитерористичної операції на сході України. Про це поінформували в оперативному командуванні «Південь».

У прес-службі Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України підтвердили, що навчання в регіоні на роботу КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом не вплинуть.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на кордоні з окупованим Кримом провели антитерористичні навчання прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління.