Українські військові готуються до навчань біля "кордону" окупованого Криму
Ці навчання не вплинуть на роботу контрольних пунктів на адміністративному кордоні з Кримом.
Напередодні травневих свят у Херсонській області відбудуться навчання українських військових. Про це розповів прес-офіцер оперативного командування «Південь» Збройних сил України Ігор Бірюков, передають «Крим.Реалії».
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«Це планові навчання з бойової підготовки та злагодженості військових частин. Згідно з цим планом передбачено низку заходів, в тому числі і марш, і подолання водних перешкод», – пояснив він.
За словами Бірюкова, ці навчання не вплинуть на роботу контрольних пунктів на адміністративному кордоні з Кримом.
Також вранці 27 квітня відбудеться марш з подоланням водної перешкоди у Миколаївській області. Його виконає окрема мотопіхотна бригада, яка найближчим часом буде виконувати бойові завдання в зоні антитерористичної операції на сході України. Про це поінформували в оперативному командуванні «Південь».
У прес-службі Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України підтвердили, що навчання в регіоні на роботу КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом не вплинуть.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на кордоні з окупованим Кримом провели антитерористичні навчання прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління.