Ющенко: моє рішення про участь у президентських виборах буде достойним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що рішення про його участь у наступних президентських виборах поки що не на часі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв`ю німецькій інформаційній агенції Deutsche Press-Agentur.

«Я прийшов в українську політику з однією метою – вивести країну на економічні свободи, на громадянські свободи, на реалізацію тих політичних цінностей, які формують демократичне майбутнє України. Я можу підтвердити лідерство в нації тільки на засадах тих цінностей, які нація бачила під час Помаранчевої революції», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Прийде час, і я прийму самодостатнє рішення. Воно буде достойним», – сказав Президент, наголосивши, що не можна політикам через власні амбіції ставити під загрозу ці успіхи країни.

«Кожен політик, який хоче бажати успіху країні, на порядок денний не повинен ставити своє президентство як пріоритет номер один. Велика помилка прем`єр-міністра, що президентські вибори вона почала з 2008 року. Не треба під своє его робити експерименти з усією країною», – вважає В.ЮЩЕНКО.

Президент назвав досягненням останніх чотирьох років утвердження політичних свобод, прогрес в європейській та євроатлантичній інтеграції. «Це добра основа, щоб далі суспільство рухалося вперед, бо я переконаний, що тільки демократичні засади дають право вибору в усьому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також глава держави вказав на значний прогрес євроатлантичної інтеграції України і висловив упевненість у тому, що «ми прийдемо до ідеології колективної безпеки».

«Ми повторимо європейську відповідь, і не тільки через те, що вона вірна і їй, власне, альтернативи немає. Колективна європейська модель захищає визначення державного суверенітету. В НАТО є один принцип: загроза твоєму суверенітету - це є загроза суверенітету всіх», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент ще раз підтвердив, що рішення про членство буде прийнято з урахуванням громадської думки.

«Це не питання формального правового рішення – це рішення повинно пройти через серце 47 мільйонів людей», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він висловив переконання, що після кількарічного суспільного діалогу таке рішення буде позитивним.