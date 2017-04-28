Росія намагається організувати арешт і екстрадицію Яценюка - МВС

Міністерство внутрішніх справ України отримало копію звернення правоохоронних органів РФ до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ. Водночас цей запит не є офіційним оголошенням Інтерполу Арсенія Яценюка у міжнародний розшук і підлягає вивченню на предмет відповідності Статуту та Правилам організації, повідомляє МВС.

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Російські судово-правоохоронні органи буцімто видали ордер на арешт Яценюка, і обвинувачують його в “участі в озброєній банді”, “навмисному вбивстві двох або більше людей, скоєному за попередньою змовою групою осіб” та “замаху на навмисне вбивство двох або більше людей скоєний за попередньою змовою групою осіб”, говориться у заяві МВС.

Запит РФ до Інтерполу сформовано за ордером на арешт Яценюка, нібито виданим міським судом м. Єсентуки Ставропольського краю Російської Федерації 3 березня 2017 року. Російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки. Це, на думку російського слідства, сталося, коли Яценюк нібито був “членом озброєної банди “Мрія” і разом з нею “брав участь в атаках на російських військових на військові підрозділи Росії на території “Президентського палацу”, площі “Мінутка”, та залізничної станції “Грозний” в період з 31 грудня 1994 по 2 січні 1995 року.

20 квітня 2017 року Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока. В листі міністра викладено загальновідомі, більш ніж переконливі факти та аргументи, що свідчать про очевидну безпідставність звинувачень на адресу Яценюка. Зокрема, Аваков запевнив генсека Інтерполу в тому, що Яценюк ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався й працював за місцем свого народження на території України.

Водночас Аваков наводить загальновідомі факти, які свідчать про незаконність і політичну вмотивованість дій слідчих органів і органів правосуддя Російської Федерації. Згадується й про те, що правова позиція російського правосуддя, за наявною в МВС інформацією, базується на свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України. Така оцінка дій Росії щодо Яценюка, наголошено в листі міністра, є офіційною публічною позицією держави України, зокрема, - позицією Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України. Так, Мінюст України офіційно звернувся до всіх демократичних країн та Європейського суду з прав людини з вимогою утриматися від визнання рішень, прийнятих російською владою і судами стосовно Яценюка.

Міністерство сподівається, що з урахуванням положень статей 2 і 3 Статуту МОКП-Інтерпол, які суворо забороняють Організації вживати будь-яких заходів політичного, військового, релігійного або расового характеру з метою забезпечення політичного нейтралітету Міжнародної організації кримінальної поліції, Генеральний секретаріат та Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийме до уваги позицію України і заборонить використання можливостей та механізмів Інтерполу для інспірованого російською стороною політичного переслідування Яценюка.