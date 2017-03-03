Незаконно засудженого в РФ Клиха етапували до Челябінської області - адвокат

«Станіслава Клиха етапували до Верхньоуральська. Ми поки що не знаємо точно, але судячи з усього - в сумно знамениту "Верхньоуральську критку". Список знаменитих в'язнів у ній такий, що можна визнати об'єктом Юнеско, але сидіти там від цього не легше. Про поточний стан Клиха нічого не відомо, сподіваємося отримати інформацію наступного тижня», - написав адвокат Ілля Новіков у Facebook.

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Крім того, за інформацією Новікова, інший незаконно засуджений українець Микола Карп'юк «в не менш знаменитому Володимирському централі принципово відмовився від роботи».

«Він і раніше говорив мені, що працювати в Росії не буде. У зв'язку з цим йому збираються зробити жорсткішим, а можливо, вже зробили жорсткішим режим тримання. Консул планує відвідати його найближчим часом», - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

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Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

28 січня 2017 року Новіков заявив, що адвокати і сім'я Клиха вже три тижні не мають інформації про місце й умови його перебування.