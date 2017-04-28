Посол США: Україна сьогодні бореться з безпрецедентними загрозами

14:59, 28 квітня 2017
Політика
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На думку посла США, для подолання цих викликів Україні потрібні мотивовані та віддані професіонали.

Йованович виступила у Центрі підготовки підрозділів поліції особливого призначення / pravda.com.ua

Україна сьогодні бореться з безпрецедентними загрозами в безпеці та правопорядку, які надходять як з внутрішніх, так зовнішніх сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила надзвичайний та повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович під час виступу у Центрі підготовки підрозділів поліції особливого призначення у Київській області.

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«Посольство США з першого дня існування КОРДу (Корпус оперативно-раптової дії) тісно працює з ним і пишаємося тим, що за нашого сприяння створено вже 15 регіональних підрозділів КОРДу по всій території України», - сказала вона.

«Україна сьогодні бореться з безпрецедентними загрозами в безпеці та правопорядку, які надходять як з внутрішніх, так зовнішніх сил. Щоб подолати Україні ці виклики та загрози потрібні мотивовані та віддані професіонали», - додала Йованович.

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Теги: #КОРД#Відносини України і США#Посол США Йованович