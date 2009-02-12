Український екіпаж «Фаїни» спочатку полетить в Санкт-Петербург

Екіпаж українського суховантажного судна "Фаїна", звільнений з піратського полону минулого тижня, перш ніж повернутися на батьківщину, хоче попрощатися з капітаном судна, який помер у піратському полоні, росіянином Володимиром Колобковим. Про це повідомила РІА “Новости” по телефону з кенійського порту Момбаса омбудсмен України Ніна КАРПАЧОВА.

"Виконуючий обов`язки капітана Віктор НІКОЛЬСЬКИЙ сказав мені в телефонній розмові, що хотів би супроводжувати тіло капітана "Фаїни" до Санкт-Петербурга, з ним готові летіти росіяни і український екіпаж", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, з відправленням тіла капітана можуть виникнути складнощі: "Українська сторона говорить, що не всі формальності влагоджені".

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, всі ці формальності можна владнати швидко за допомогою російського консула (провести судово-медичну експертизу, видати відповідну довідку про смерть).

Прибуття "Фаїни" в порт Момбаса очікується протягом найближчої години-другої, зазначає російське агентство.

Як повідомлялося, суховантажне судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії В.Колобков - помер від серцевого нападу.

Сомалійські пірати 5 лютого одержали 3,2 мільйона доларів викупу за українське суховантажне судно і залишили його. Після цього "Фаїна" розпочала рух своїм ходом у кенійський порт Момбаса під охороною американського корабля. "Фаїна" везе до Кенії продані цій африканській країні 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси.

Раніше завідуючий консульським відділом при посольстві РФ у Кенії Армен ПОПОВ повідомив, що тіло покійного капітана суховантажного судно "Фаїна" може бути відправлене на батьківщину разом з рештою членів екіпажу судна. Опрацюванням механізмів, пов`язаних з оформленням усіх необхідних паперів, займаються агенти судновласника "Фаїни". За запевненнями А.ПОПОВА, консульська сторона РФ у найстисліші терміни виконає передбачені російським законодавством процедури щодо засвідчення смерті капітана "Фаїни".