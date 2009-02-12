На Хрещатику намагалися перекинути авто, з якого співав Черновецький

Сьогодні вдень під час акції протесту біля столичної мерії було затримано одну особу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Києві, ця людина в ході проведення акції протесту намагалася прорватися через турнікети охорони до приміщення КМДА, вчинивши опір співробітникам міліції.

Наразі затриманого доставлено до одного з територіальних відділів міліції Києва, де вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності за опір співробітникам міліції.

При цьому в ЦГЗ не виключили, що в разі наявності “певних ознак” в діях затриманого він може бути притягнутий до відповідальності за хуліганські дії.

Крім того, як повідомили кореспонденту УНІАН співробітники міліції, які здійснюють охорону громадського порядку біля столичної мерії, сьогодні близько 12.00, коли на Хрещатику перебувало приблизно 10 тис. учасників акції, певні особи, які схвально ставляться до дій київської влади, підігнали автомобіль і через гучномовець включили пісні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

В свою чергу декому з протилежного табору це не сподобалося і вони намагалися перекинути автомобіль. Однак втілити це завадили співробітники міліції.