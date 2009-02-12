У Тимошенко заявили Ющенку, що його доручень не потребують

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що уряд постійно займається проблемами НАК «Нафтогаз України» й не потребує додаткових доручень із цього приводу з боку Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, коментуючи рішення РНБО від 10 лютого.

«Ми працюємо в цьому напрямку без доручень Президента. Це відповідальність уряду. Уряд усе робить і не потребує якихось додаткових нагадувань», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що для врегулювання проблем у діяльності «Нафтогазу» уряд керується чинним законодавством.

«Фінансовий план компанії й система заходів з покращення економічного стану НАК «Нафтогаз» є постійними темами, якими займається Мінпаливенерго», - додав він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що фінансовий стан «Нафтогазу» вже покращився порівняно з результатами діяльності компанії за часів попереднього уряду. «Це питання перебуває постійно під контролем уряду», - зазначив він.

На думку першого віце-прем`єра, засідання РНБО стало «брудним шоу». «РНБО – це не місце для того, щоб лобіювати корпоративні інтереси й корумповані зв`язки», - додав він.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи не планує уряд у судовому порядку оскаржити рішення РНБО, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Я ще не вивчав це рішення. Якщо в ньому є якісь антизаконні речі, то буде реагування. Є юристи в Мінпаливенерго – вони внесуть свої пропозиції».

Як повідомляв УНІАН, РНБО доручив Кабінету міністрів до 15 лютого затвердити баланс газу на 2009 рік і передбачити істотну економію споживання газу.

Також, згідно з рішенням РНБО від 10 лютого «Про невідкладні заходи із забезпечення енергетичної безпеки України», яке 11 лютого було введено в дію указом Президента, Кабміну доручено затвердити фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік, в якому забезпечити збалансування його фінансових потоків.

Крім того, доручено забезпечити необхідний обсяг і своєчасне отримання «Нафтогазом» із держбюджету компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням.