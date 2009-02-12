Із сайту Мінфіну зникла заява Пинзеника про відставку

Із сайту Міністерства фінансів України зникла заява Віктора ПИНЗЕНИКА про його намір подати у відставку з посади міністра фінансів України, яка "провисіла" там приблизно годину.

Приблизно о 15.40 заява ще була на сайті Мінфіну, на головну сторінку було винесено два перших рядки заяви. Проте при спробі зайти на її повний текст із головної сторінки Мінфіну, з`явився червоний шестикутник із написом "STOP" і фразою "У вас немає прав для доступу до цього ресурсу". Після цього заява зникла з інтернет-сторінки.

Дізнатися причини такого розвитку ситуації в прес-службі відомства не вдалося, оскільки жоден телефон цього підрозділу не відповідає.

У приймальні В.ПИНЗЕНИКА УНІАН повідомили, що міністр «зараз перебуває на лікарняному».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву до Верховної Ради про свою відставку.

Заяву В.ПИНЗЕНИКА розміщено на сайті Міністерства фінансів.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “я не вперше працюю в уряді. Й завжди займав професійну позицію. Збалансований бюджет, мінімальний розмір його дефіциту, обмеження життя в борг, неемісійні джерела фінансування дефіциту – цими та іншими принципами я завжди керувався в своїй роботі”.

Проте в нинішніх умовах, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, “професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

У таких умовах, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.