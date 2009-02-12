Тимошенко заявляє, що відставка Пинзеника - не випадкова

Відставка Віктора ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів не вплине на єдність коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Все відбувається в повній узгодженості з партією «Реформи і порядок» (яку очолює В.ПИНЗЕНИК і яка входить до складу БЮТ - УНІАН), із коаліцією, з усією фракцією. Немає ніяких випадковостей. Це спільне рішення, й воно абсолютно не вплине на єдність фракції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що найближчим часом буде призначено нового міністра фінансів, проте не стала називати можливого наступника В.ПИНЗЕНИКА.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що В.ПИНЗЕНИК не виконував функції міністра фінансів із кінця 2008 року за станом здоров`я. «Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики, й тому найслабкіші залишають свої бойові позиції, йдуть і займаються іншими справами», - прокоментувала Ю.ТИМОШЕНКО відставку В.ПИНЗЕНИКА.