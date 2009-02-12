У ПР кажуть, що у вівторок у парламенті буде дуже цікава ситуація

Народний депутат України Василь ГОРБАЛЬ (фракція Партії регіонів) прогнозує, що його фракція проголосує за відставку Віктора ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів України.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

За словами В.ГОРБАЛЯ, депутати від Партії регіонів неодноразово “висловлювали претензії до роботи економічного блоку та, зокрема, Міністерства фінансів”.

Він додав, що фракція ще визначиться з даного приводу.

В.ГОРБАЛЬ вважає, що заява В.ПИНЗЕНИКА про відставку “носить виключно професійний характер”. За його словами, з неї стає зрозуміло, що на міністра фінансів “чинився тиск” з боку керівництва уряду України, зокрема, у питаннях макроекономічних показників, інфляції. Він зазначив, що стає зрозуміло, що під час підготовки бюджету на 2009 рік “Міністерство фінансів було поза процесом”.

За словами В.ГОРБАЛЯ, відставка В.ПИНЗЕНИКА є цікавою “і з точки зору існування коаліції”, оскільки важливою є реакція партії “Реформи і Порядок”, яку очолює В.ПИНЗЕНИК. “Я так розумію, що у вівторок у парламенті буде дуже цікава ситуація”, - додав В.ГОРБАЛЬ.

За словами депутата, виникає питання, чи ця відставка - “це шлях до поглиблення кризи у зв’язку з неможливістю функціонування псевдо коаліції, чи коаліція знайде сили ще нам щось довести”.

На думку В.ГОРБАЛЯ, досить “цікавим і непростим є питання” щодо майбутньої кандидатури на посаду міністра фінансів. За його словами, “виникає питання, хто погодиться очолити міністерство в умовах шаленого тиску прем’єр- міністра України та її позиції щодо можливості перегляду бюджету на поточний рік не раніше квітня”.

Він додав, що вже всім зрозуміло, що бюджет нереальний, як і нереальний показник інфляції в 9%.