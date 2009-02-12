Заява Пинзеника мала на меті зупинити провокації проти уряду і БЮТ

Заступник лідера фракції БЮТ у Верховній Раді України, заступник голови партії «Реформи і Порядок» Сергій СОБОЛЄВ наголошує, що "заява голови партії «Реформи і Порядок» Віктора ПИНЗЕНИКА про його відставку з посади міністра фінансів була зроблена з однією метою: зупинити провокації з боку опозиції та Секретаріату Президента, спрямовані проти уряду і Блоку Юлії Тимошенко”.

Про це йдеться у заяві С.СОБОЛЄВА, переданій агентству УНІАН.

С.СОБОЛЄВ вважає, що завдяки цьому кроку В.ПИНЗЕНИКА спроби використати прізвище міністра фінансів для протиставлення прем’єр-міністру та урядовій команді будуть зупинені.

При цьому С.СОБОЛЄВ наголошує, що ПРП є і буде складовою єдиної команди БЮТ і надалі підтримуватиме політику блоку, коаліції та уряду.