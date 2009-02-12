Опозиційні депутати Київради скасували підвищення тарифів на ЖКП

Депутати опозиційних фракцій Київради, зокрема Блоку Кличка, БЮТ і за підтримки Блоку Литвина, Блоку Катеринчука і частини фракції Партії регіонів скасували підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП) для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення сьогодні увечері проголосували 62 депутати.

Також депутати скасували низку інших рішень Київради на вимогу мітингувальників. Усі відповідні рішення ухвалювалися 61 або 62 голосами.

Зокрема, скасоване рішення щодо розміщення малих архітектурних форм (МАФ) і системи надання дозволів на їх установлення; рішення Київради щодо умов перевезення пасажирів приватними перевізниками, а також рішення про створення Київського паталогоанатомічного бюро.

Крім того, депутати вирішили, що сьогодні не будуть обговорювати проект бюджету столиці на поточний рік, оскільки усі вище зазначені скасовані рішення, пов’язані з показниками бюджету, і мають бути відображені у його проекті. Враховуючи це, депутати призначили заслуховування доповіді по бюджету і його обговорення на наступне заплановане засідання Київради 26 лютого. До того часу передбачається, що відповідні комісії Київради і КМДА внесуть у проект бюджету всі необхідні поправки.

Також на 26 лютого перенесено розгляд решти питань порядку денного сьогоднішнього засідання Київради.

Призначений на сьогоднішньому засіданні головуючий Олексій РЕЗНІКОВ наголосив, що усі щойно ухвалені рішення за регламентом мають бути підписані міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Головуючий зазначив, що усі документи по ухвалених щойно рішеннях будуть передані Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, зокрема, і з підписами депутатів, щоб не виникало сумнівів у необхідній кількості голосів на їх підтримку.

Представники ініціативних груп киян, які пікетували сьогодні мерію, по завершенню голосувань депутатів скандували: “Спасибі!” “Молодці!”

Також присутні у залі депутати проголосували за закриття сьогоднішнього засідання Київради. До кінця засідання світла у залі так і не було.