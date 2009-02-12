Ющенко: вступ до НАТО - питання часу

Президент України Віктор Ющенко не бачить альтернативи вступу країни до НАТО, проте вважає, що це довгострокова перспектива.

"Членство в НАТО є довгостроковим проектом, питанням часу. У нашій країні впродовж 70 років люди не бачили правди. Їм треба дати час. Але в одному я певен - єдиний вихід для нашої країни, для будь-якої країни, це колективна модель безпеки. Країни не існує, якщо вона не є безпечною. І у Європи, я переконаний, теж немає альтернативи. Ми є частиною Європи, і єдиною політикою для нас може бути участь у цій системі безпеки. І я настроєний абсолютно оптимістично щодо цього", - цитує інтерв`ю німецькому агентству Deutsche Press-Agentur РІА "Новости".

За його словами, якщо чотири роки тому лише 17% українців були за НАТО, то сьогодні їх близько 33% (відповідає даним опитувань).

"Якби ви запитали у болгар в 2000 році, або у словаків в 1998-му, чи хочуть люди бути в НАТО, якби ви поставили це питання в будь-якій країні, яка колись була членом Варшавського договору, а потім здобула незалежність, ви б не одержали чіткої відповіді", - сказав Ющенко.

Він знову наголосив, що питання про вступ до альянсу "вирішуватиме тільки український народ, і ніхто інший".