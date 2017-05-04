Радикал опублікував указ про припинення громадянства України скандального депутата Артеменка (документ)

Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Андрія Артеменка. Фото указу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько.

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В указі глави держави, датованому 29 квітня, йдеться, що відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 і 19 закону України про громадянство, припиняється громадянства України Артеменка.

Крім Артеменка, українське громадянство припинено: Боровику Олександру, Денису Новгородському, Оксані Нусс та Лілії Юзич.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня лідер Радикальної партії написав, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата України Андрія Артеменка через наявність в останнього громадянства Канади.