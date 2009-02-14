Мертві бджоли гудуть необгрунтовано

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає необгрунтованими останні звинувачення заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА на адресу МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Останні заяви Секретаріату Президента мене дивують: мертві бджоли гудуть, і то регулярно. Причому гудуть абсолютно необгрунтовано. Остання заява ПУКШИНА по те, що нібито я вимагаю від працівників ДАІ збирати більше штрафів для того, щоб підвищити зарплату в МВС, є абсолютним безглуздям», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і наголосив: «З усією відповідальністю заявляю, що працівники МВС не отримують жодної копійки штрафів, які збираються з порушників правил дорожнього руху. Підкреслюю: держбюджет не передбачає жодної оплати діючим працівникам МВС за цю роботу».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО порадив І.ПУКШИНУ «хоча б поцікавитись темою перед тим, як сідати за серйозну прес-конференцію із заголовком «Заступник глави Секретаріату Президента України» і нести це в ефір».

Міністр висловив жаль з приводу того, що, на його переконання, «…Президента вкотре підставляють такі горе-фахівці, які насправді, що очевидно, займаються зовсім іншими питаннями, ніж правоохоронна діяльність, яку нібито покликані координувати».

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого прес-служба глави держави поінформувала, що заступник глави Секретаріату Президента І.ПУКШИН висловлює обурення закликом міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА до підлеглих активізувати збір штрафів на дорогах для наповнення бюджету МВС.

За словами І.ПУКШИНА, такий заклик прозвучав на колегії МВС 6 лютого за участю першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА та керівників центрального апарату і територіальних управлінь МВС.

«Міністр внутрішніх справ, прогнозуючи проблеми з держбюджетом, зокрема виплатами зарплат працівникам МВС, закликав підлеглих латати дірки у бюджеті МВС за рахунок активізації збору штрафів на дорогах. «Знаходьте способи забирати наші гроші. На грані фолу, але робіть. Там наші зарплати» - такі слова дозволив собі використати ЛУЦЕНКО», - стверджує І.ПУКШИН. При цьому заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що такі висловлювання можуть викликати громадське обурення.