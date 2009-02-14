Янукович разказав, де саме він не зійшовся в думках з Ющенком

Політичні погляди Партії регіонів і Президента України Віктора ЮЩЕНКА на розвиток країни багато в чому не співпадають, заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в ефірі програми «Шустер live» на телеканалі «Україна» у п`ятницю ввечері.

За його словами, зокрема, Партія регіонів не підтримує пропозицію В.ЮЩЕНКА про оголошення 29 січня Днем пам`яті Героїв Крут замість традиційного свята Дня захисника Батьківщини, який відзначається 23 лютого.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що таку пропозицію не підтримають ані воїни-афганці, ані учасники Великої Вітчизняної війни, ані «багато справжніх чоловіків». Він підкреслив, що «цю дату змінювати у жодному випадку не можна».

За словами лідера Партії регіонів, «це приклад того, що ми з Віктором ЮЩЕНКОМ з багатьох політичних питань не сходимося на думці».

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, у 2006 році він запропонував В.ЮЩЕНКУ «відкласти питання, які роз`єднують Україну», а у відповідь почув заклики до негайного вступу до НАТО.

За його словами, проблема - у розбіжності «політичних поглядів на розвиток нашої держави».