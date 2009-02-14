Тимошенко думає, що якщо сьогодні Валентинів день, то це неспроста

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців зі святом закоханих - Днем cвятого Валентина, повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, “це свято не випадково випадає на кінець зими – бо все навколо нас готується до пробудження і до весни”.

Вона побажала, щоб любов була в житті кожного українця, і це почуття надихало їх на прекрасні вчинки. Ю.ТИМОШЕНКО закликала любити своїх рідних, дарувати їм подарунки та квіти, а також „листівки - Валентинки”.

“Хочу побажати, щоб люблячі серця ніколи не були самотніми, а ніжне почуття любові було завжди з вами!”, – додала прем’єр-міністр.