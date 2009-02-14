Тимошенко провела рокіровку на «хлібних посадах»
17:16, 14 лютого 2009Політика
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Текст розпорядження - на сайті уряду
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 11 лютого № 134-р призначив Олександра ПОЛІНСЬКОГО першим заступником голови правління Державної акціонерної компанії “Хліб України”, звільнивши його з посади заступника голови правління цієї компанії.
Текст розпорядження опублікований на сайті уряду.
О.ПОЛІНСЬКИЙ обіймав посаду заступника голови правління ДАК “Хліб України” з лютого 2008 року.
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