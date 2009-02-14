Тимошенко провела рокіровку на «хлібних посадах»

Текст розпорядження - на сайті уряду

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 11 лютого № 134-р призначив Олександра ПОЛІНСЬКОГО першим заступником голови правління Державної акціонерної компанії “Хліб України”, звільнивши його з посади заступника голови правління цієї компанії. Текст розпорядження опублікований на сайті уряду. О.ПОЛІНСЬКИЙ обіймав посаду заступника голови правління ДАК “Хліб України” з лютого 2008 року.

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