Тимошенко провела рокіровку на «хлібних посадах»

17:16, 14 лютого 2009
Політика
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Текст розпорядження - на сайті уряду

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 11 лютого № 134-р призначив Олександра ПОЛІНСЬКОГО першим заступником голови правління Державної акціонерної компанії “Хліб України”, звільнивши його з посади заступника голови правління цієї компанії.

Текст розпорядження опублікований на сайті уряду.

О.ПОЛІНСЬКИЙ обіймав посаду заступника голови правління ДАК “Хліб України” з лютого 2008 року.

 

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