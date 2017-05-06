Парасюк заявив, що в будинок його батьків без дозволу приїхали "журналісти сепаратистського каналу Ахметова"

Народний депутат України Володимир Парасюк заявив у суботу, 6 травня, що в будинок його батьків без дозволу приїхали журналісти телеканалу "Україна", який належить олігарху Рінату Ахметову.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що без мого відома і будь-якого дозволу додому до моїх батьків приїхали "журналісти" сепаратистського каналу ТРК "Україна", який належить олігарху Ахметову. Я ніколи не перешкоджав журналістам мати доступ до свого особистого життя. У мене вдома десятки разів були різного роду мас-медіа. Але таких, як ТРК "Україна" я зневажаю. Цей проросійський канал займається ворожою пропагандою і через таких як вони в нашій країні війна. Зараз вони знімають проти мене замовний фільм через блокаду і за те, що я підняв питання транслювання в їх ефірі серіалів російського виробництва, які вихваляють армію країни-агресора", — йдеться в повідомленні.

Нардеп додав, що вимагав і буде вимагати, щоб такі канали як ТРК "Україна" і "Інтер" були заборонені.