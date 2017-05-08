Геращенко на засіданні ТКГ підніме питання сексуальних домагань до спостерігача місії ОБСЄ

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на засіданні групи вимагатиме дати оцінку сексуальним домаганням бойовика до спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це вона написала у Facebook.

«Доєднуюся до заяви пана Апакана і вимагатиму дати оцінку цьому ганебному факту і на гуманітарній підгрупі, і на ТКГ. Ми маємо отримати прізвище цього негідника. На ТКГ від ОРДЛО має прозвучати оцінка і прізвище!», - зауважила Геращенко.

Вона також повідомила про підготовку депутатського запиту до силових структур з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за цим фактом.

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«За всі злочини на українській території, в тому числі тимчасово неконтрольованих регіонах, бойовикам рано чи пізно прийдеться відповідати. А сексуальне насильство - це злочини, які не мають строку давності. В балканських країнах, де війна закінчилася 2 десятиріччя тому, й досі йдуть подібні розслідування, а всі причетні до сексуальних злочинів негайно і надовго йдуть у в'язницю», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня СММ ОБСЄ заявила про сексуальні домагання до жінки-спостерігача з боку бойовика, озброєного автоматом АК-47, який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом.

8 травня голова місії Ертурул Апакан засудив випадок сексуального домагання до спостерігача з боку озброєного бойовика.