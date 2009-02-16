Двічі ветований Ющенком закон набув чинності

Закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» сьогодні офіційно оприлюднений на веб-сайті Верховної Ради України і буде опублікований у газеті «Голос України» та інших друкованих засобах масової інформації за підписом Голови Верховної Ради України.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Інформаційне управління ВР нагадує, що закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» був прийнятий Верховною Радою України 8 квітня 2008 року.

23 квітня Президент повернув закон з пропозицією відхилити його, оскільки, на думку Віктора Ющенка, зазначений Закон містить норми, що порушують Конституцію України та не враховують Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008.

4 вересня 2008 року Верховна Рада України, розглянувши пропозиції Президента України, повторно прийняла зазначений Закон з подоланням вето Президента України. За це рішення проголосували 365 народних депутатів України. 8 вересня 2008 року Закон був направлений на підпис Президента України.

Однак, 18 вересня 2008 року Президент України знов повернув до парламенту зазначений Закон без підпису з мотивів присвоєння йому нового номеру та нової дати його прийняття, що, однак, не випливає зі статті 94 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року № 11-рп/98 як підстава для застосування повторного вето.

Разом з тим, 3 лютого 2009 року Верховна Рада України повторно розглянула пропозиції Президента до цього Закону та рішенням, прийнятим 393 голосами народних депутатів України, повторно подолала вето Президента. 4 лютого 2009 року Закон було направлено голові держави на підпис.

13 лютого 2009 року Президент України повернув Закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» до Верховної Ради України без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом Голови Верховної Ради України відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.

За Конституцією України закон, повторно прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, який не був підписаний та офіційно оприлюднений Президентом України протягом 10 днів, невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом, після чого закон набуває чинності.