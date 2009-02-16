Комуністи у Донецьку «криють» Ющенка і Партію регіонів

У Донецьку близько півтори тисячі чоловік взяли участь у мітингу КПУ під гаслом "Ющенко. Валіза. Америка".

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, серед яких переважно літні люди, з червоними прапорами, під акомпанемент радянських пісень пройшли колоною від пам`ятника Тарасу Шевченку до площі Леніна. Вони також привезли на площу макет літака з написом на борту "Ющенко. Валіза. Америка". Поряд з літаком поставили урну з прозорого пластика з написом: "Збір коштів на виліт В.Ющенка до Америки".

Учасники мітингу тримали в руках гасла "Геть пост президента!", "Україна - не Ющенко, ми за дружбу з Росією!", "Російській мові статус державної", "Зупинимо фашизм", "Скажемо НАТО ні!" тощо, а також повітряні кульки чорного кольору з білим написом "Відлітай, Ющенко".

У виступі на мітингу секретар КПУ Георгій БУЙКО заявив, що жити в країні простій людині стає "все більш неможливо, що "пора "оголосити ЮЩЕНКУ народний імпічмент".

Перший секретар Донецького обкому КПУ, народний депутат Микола КРАВЧЕНКО затаврував ганьбою "помаранчеву владу", обвинуватив у змові з нею Партію регіонів і запропонував "регіоналам" швидше визначитися, за кого вони.