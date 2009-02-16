Інститут Горшеніна оприлюднить дані про рейтинг Черновецького

18 лютого 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

РЕКОРДНЕ ПАДІННЯ РЕЙТИНГУ МЕРА КИЇВА - Л. ЧЕРНОВЕЦЬКОГО,

на якій будуть оголошені результати київського телефонного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 9 по 14 лютого 2009 року.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

— Як оцінюють жителі Києва діяльність та останні ініціативи Л. Черновецького на посаді мера?

— Яким є сьогодні рейтинг Л. Черновецького?

— Чи будуть кияни сплачувати за житлово-комунальні послуги у разі підвищення їхньої вартості?

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування, кервіник Call-центру.

Контакт для ЗМІ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.