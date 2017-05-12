Україна пропонує ЄС новий формат асоціації

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна заслуговує на посилений варіант асоціації з Європейським Союзом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-брифінгу у Києві.

Клімкін зауважив, що Україна вже має рішення про надання безвізового режиму з Європейським Союзом. Він також висловив сподівання, що найближчими днями буде остаточне рішення щодо ратифікації Угоди між Україною та ЄС з боку Нідерландів. "

"Ось який подальший сенс взаємодії в рамках "Східного партнерства", чи нашої двосторонньої взаємодії з Європейським Союзом? Я вважаю, що Україна, але також наші друзі і партнери, це Грузія і Молдова, заслуговують на інший формат взаємодії, який можна назвати посиленою асоціацією", - заявив Клімкін.

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Він додав, що "в рамках цієї посиленої асоціації у нас є багато ідей".

Клімкін також повідомив, що обговорював питання посиленої асоціації з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу, і воно "має загальну підтримку".

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ має ратифікувати верхня палата (Сенат). На сьогоднішній день Нідерланди - єдина країна ЄС з 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ. За результатами референдуму, що відбувся в квітні 2016 року, в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловились проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.