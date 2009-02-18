У Тимошенко сьогодні говоритимуть про харчі та ліки з ГМО
08:55, 18 лютого 2009Політика
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Відбудеться засідання Кабміну
Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, засідання розпочнеться о 10.00 в Будинку Уряду.
Серед питань, що стоять у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду - затвердження плану заходів щодо реалізації в 2009 році Стратегії подолання бідності, встановлення квоти імміграції на 2009 рік, а також затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням.
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