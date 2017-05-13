Порошенко 16-17 травня здійснить державний візит на Мальту

16-17 травня 2017 року відбудеться перший в історії двосторонніх відносин державний візит президента України Петра Порошенка до Республіки Мальта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час відвідання країни, яка нині головує в ЄС, заплановані зустрічі глави Української держави з президентом, прем’єр-міністром Мальти, спікером Палати представників парламенту.

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Передбачається також підписання низки двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Республікою Мальта у різних сферах.