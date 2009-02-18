Жириновський розказав, у чому слабкість російських дипломатів

Заступник голови Державної Думи РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає, що послом Росії в Україні має бути професійний дипломат.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою лідер ЛДПР виступив сьогодні на пленарному засіданні Держдуми РФ.

“Нам вже пора припинити направляти послами Росії за рубіж колишніх губернаторів і господарників”, - заявив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що «за радянської влади взагалі направляли голів колгоспів. І в цьому слабкість наших дипломатів».

“Як послів слід направляти фахівців, і потрібно забезпечувати таку ситуацію в країні, щоб там ніхто і не думав висилати наших послів. Це російські дипломати хай впливають на відставку місцевих президентів і місцевих міністрів закордонних справ”, - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Коментуючи заяви МЗС України про можливість оголошення посла РФ в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА персоною нон-грата, він заявив, що це «черговий акт ворожих дій влади України».

“Я негативно ставлюся до Віктора Степановича за його роботу в Уряді, через Будьоновськ, через події, пов`язані з Балканами, але він посол нашої країни. Вислати посла погрожують тільки у разі можливого початку війни між двома державами. Війни, звичайно, між Росією і Україною не буде, але дії Президента України направлені на загострення відносин з нашою країною, оскільки у В.ЮЩЕНКА немає ніякої можливості виграти вибори», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.