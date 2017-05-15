У Раді систематично не голосують більше півсотні нардепів (список)
Також у Раді є парламентарі, які ще жодного разу не проголосували у 2017 році.
Цього року 51 народний депутат пропустив понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це повідомляється на сайті КВУ.
Зокрема, серед тих парламентарів, які найчастіше пропускають голосування - найбільше представників «Опозиційного блоку» та групи «Відродження»: 19 із 43 депутатів «Опоблоку» та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в парламенті.
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Також зазначається, що четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували цьогоріч у парламенті: Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.
«Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – сказав голова КВУ Олексій Кошель.
Всього цьогоріч відбулося 42 пленарних засідання Верховної Ради, на яких відбулося 1 312 голосувань.
Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:
Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань
Дзензерський Д.В. – 0 із 1312
Клюєв С.П. – 0 із 1312
Онищенко О.Р. – 0 із 1312
Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312
Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312
Рабінович В.З. – 4 із 1312
Жеваго К.В. – 7 із 1312
Чепинога В.М. – 9 із 1312
Льовочкін С.В. – 11 із 1312
Мураєв Є.В. – 11 із 1312
Богуслаєв В.О. – 15 із 1312
Ярош Д.А. – 15 із 1312
Бойко Ю.А. – 22 із 1312
Святаш Д.В. – 22 із 1312
Клімов Л.М. – 31 із 1312
Писаренко В.В. – 38 із 1312
Гіршфельд А.М. – 43 із 1312
Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312
Новинський В.В. – 50 із 1312
Омельянович Д.С. – 51 із 1312
Добкін Д.М. – 54 із 1312
Ларін С.М. – 56 із 1312
Дейдей Є.С. – 58 із 1312
Семенченко С.І. – 58 із 1312
Кацуба В.М. – 60 із 1312
Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312
Шенцев Д.О. – 65 із 1312
Артеменко А.В. – 67 із 1312
Білецький А.Є. – 67 із 1312
Шуфрич Н.І. – 77 із 1312
Мирний І.М. – 78 із 1312
Ківалов С.В. – 80 із 1312
Парасюк В.З. – 80 із 1312
Парасюк В.З. – 84 із 1312
Шкіря І.М. – 85 із 1312
Бобов Г.Б. – 89 із 1312
Солод Ю.В. – 89 із 1312
Корнацький А.О. – 90 із 1312
Ничипоренко В.М. – 91 із 1312
Королевська Н.Ю. – 92 із 1312
Добкін М.М. – 93 із 1312
Зубик В.В. – 95 із 1312
Поплавський М.М. – 96 із 1312
Деркач А.Л. – 106 із 1312
Фурсін І.Г. – 109 із 1312
Березкін С.С. – 117 із 1312
Пресман О.С. – 120 із 1312
Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312
Вілкул О.Ю. – 128 із 1312
Мартиняк С.В. - 128 із 1312
Як повідомляв УНІАН раніше, КВУ в рамках проекту дослівно проаналізував відвідування народними депутатами засідань Ради у 2017 році. Найкраще відвідували засідання Ради в січні-лютому депутати ВО «Батьківщина», «Народного Фронту» та Блоку Петра Порошенка.