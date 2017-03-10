КВУ назвав найбільш сумлінні за відвідуваністю фракції Ради (інфографіка)

Як повідомляє Комітет виборців України, зазвичай, близько 84% депутатів «Батьківщини» відвідували пленарні засідання. У «Народного Фронту» цей показник склав 83%, у БПП – 82%.

Нижчі результати відвідування в Радикальної партії Олега Ляшка – 80% та «Самопомочі» – 74%.

Найгірше в січні-лютому ходили на засідання Ради члени групи «Відродження». В середньому в парламентській залі були присутні 61% депутатів від складу групи або 12 депутатів із 19.

«Нас дивують невисокі результати «Самопомочі» та Радикальної партії. Адже Олег Ляшко в останні місяці регулярно демонструє відео із прямими трансляціями з Ради, на яких критикує колег з інших фракцій за те, що вони не ходять на роботу і заявляє про залізну дисципліну РПЛ. Проте, якщо подивитись на результати відвідування за останні два місяці, то у РПЛ нижчі показники, ніж у БПП, «Народного Фронту» чи «Батьківщини», - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Читайте такожРадикальна партія досі не відзвітувалась про використання держкоштів – КВУ

«Щодо «Самопомочі», то ця політична сила переважно сумлінно ходить на засідання Ради, але в січні-лютому депутати не переймалися питанням відвідуваності. Варто відзначити, що саме в лютому Рада проголосувала за низку законів в сфері децентралізації, але навіть це не мобілізувало депутатів «Самопомочі». Так, 9 лютого, під час прийняття законів в сфері децентралізації, в залі було 20 депутатів «Самопомочі» із 26. При цьому тема децентралізації залишається однією з ключових для фракції», – додав Кошель.

У січні-лютому відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради.

Раніше в КВУ назвали прізвища депутатів, які в цьому році пропустили всі засідання Верховної Ради.