Київрада займеться бюджетом столиці

Сьогодні Київрада повернеться до розгляду проекту столичного бюджету на 2009 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, перед відкриттям сесії мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернеться до киян біля стін столичної держадміністрації. Він має намір подякувати їм “за підтримку” й висловити рішучість щодо захисту прав киян “від утисків центральної влади”, аби Києву були повернуті “кошти, які сьогодні так необхідні для реалізації наших соціальних програм”.