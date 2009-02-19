Київрада займеться бюджетом столиці
09:30, 19 лютого 2009Політика
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Черновецький звернеться до киян
Сьогодні Київрада повернеться до розгляду проекту столичного бюджету на 2009 рік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, перед відкриттям сесії мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернеться до киян біля стін столичної держадміністрації. Він має намір подякувати їм “за підтримку” й висловити рішучість щодо захисту прав киян “від утисків центральної влади”, аби Києву були повернуті “кошти, які сьогодні так необхідні для реалізації наших соціальних програм”.
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