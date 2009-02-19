Конституційний Суд відмовив Ющенку

Конституційний Суд України 11 лютого прийняв рішення відмовити у відкритті провадження у справі за поданням Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності постанов уряду про ліквідацію Державної служби лікарських засобів та обмеження націнок на ліки.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

За даними Управління, КС відмовив у відкритті провадження у справі в зв`язку з порушенням Президентом пунктів 2 і 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією і Законом України „Про Конституційний Суд України", та непідвідомчість Конституційному Суду питань, порушених у конституційному поданні.

Таким чином, підкреслили в Кабміні, з 11 лютого ц. р. відновлено дію постанов уряду від 10 вересня 2008 р. № 827 „Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення" та № 837 „Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів", від 17 жовтня 2008 р. № 955 „Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", від 19 листопада 2008 р. № 1022 „Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955".

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанов Кабінету міністрів щодо ліквідації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та обмеження націнок на ліки. Одночасно глава держави звернувся до КС щодо визначення відповідності цих постанов Конституції України (конституційності).

У листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент зазначив, що сьогодні ситуація на національному фармацевтичному ринку, «викликає надзвичайну стурбованість». Відтак він змушений зупинити дію постанов Кабінету міністрів від 10 вересня «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення» та «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів», від 17 жовтня «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 19 листопада «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. №837 і від 17 жовтня 2008 р. №955».

На переконання Президента, зазначені рішення уряду були прийняті без широкого громадського обговорення та залучення основних учасників цього ринку і тому призвели до скорочення загальної номенклатури лікарських засобів в аптеках, зменшення частки доступних за ціною препаратів, виникнення соціального напруження у суспільстві.