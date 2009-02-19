Рада коаліції зміни в уряді не обговорювала

Вчора на раді коаліції кадрові питання щодо змін в уряді України не обговорювалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО.

Він зазначив, що на раді коаліції обговорювалися тільки законопроекти та проекти постанов, які сьогодні розглядатиме Верховна Рада України.