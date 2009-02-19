Черновецький: якщо буде бешкет, я не зможу управляти країною

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликає своїх прихильників, які зібралися під стінами Київської мерії, чинити силовий опір депутатам опозиційних фракцій у разі спроби відсторонити секретаря Київради Олеся ДОВГОГО від головування в Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на мітингу перед своїми прихильниками, які зібралися вранці біля стін Київської міськадміністрації.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до присутніх, насамперед запитав, чи люблять вони його, після чого повідомив, що його серце переповнене гордістю за Україну, «тому що сьогодні ми з вами тут для того, щоб я зміг захистити вас від свавілля, від корупції, від хабарів, приниження, яких ви щодня зазнаєте». Він повідомив, що має намір одразу після спілкування піднятися в сесійний зал Київради, щоб дізнатися, як там ідуть справи.

«Шахраї намагаються зняти мого…, вашого майбутнього мера Києва Олеся ДОВГОГО, мого хрещеника, дуже доброго, гарного хлопчика, молодої людини, яка вже готова захищати вас. Ну, що сказати? Він ваш син», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до мітингувальників. «Ви захистите свого сина?», - запитав він.

Отримавши задовільну відповідь, мер запитав, чи готові присутні «винести прямо із зали всіх негідників, які сьогодні створюватимуть йому проблему». На це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також отримав задовільну відповідь, після чого сказав, що вже йде до депутатів у залу Київради і має намір передати їм, що якщо вони продовжуватимуть заважати здійснювати «реформи на користь людей», то він їм скаже, що зараз усіх присутніх під мерією запустить до них у залу засідань.

«Ви готові показати силу?», - звернувся він до мітингувальників.

На позитивну відповідь мер відреагував словами: «Я вас дуже люблю. А ви мене?». Після цього мер пішов і пообіцяв ще повернутися до присутніх на вулиці.

Далі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зайшов у залу засідань Київради та заявив депутатам, що «якщо тут буде бешкет, то я не зможу управляти країною».

«Давайте проведемо сесію так, щоб усе було нормально», - додав мер.