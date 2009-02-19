Нардепи викликали Огризка на килим

11:41, 19 лютого 2009
Політика
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Верховна Рада заслухає інформацію міністра

Володимир Огризко
Верховна Рада заслухає 3 березня інформацію міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА щодо «Рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний і належних до нього територій».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 362 народних депутати із 440 зареєстрованих у залі.

Перед цим голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні парламенту, що Погоджувальна рада рекомендувала парламенту заслухати 3 березня інформацію міністра закордонних справ України В.ОГРИЗКА щодо «Рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний і належних до нього територій».

 

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