Нардепи викликали Огризка на килим

Верховна Рада заслухає 3 березня інформацію міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА щодо «Рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний і належних до нього територій».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 362 народних депутати із 440 зареєстрованих у залі.

Перед цим голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні парламенту, що Погоджувальна рада рекомендувала парламенту заслухати 3 березня інформацію міністра закордонних справ України В.ОГРИЗКА щодо «Рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний і належних до нього територій».