Нардепи викликали Огризка на килим
11:41, 19 лютого 2009Політика
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Верховна Рада заслухає інформацію міністра
|Володимир Огризко
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 362 народних депутати із 440 зареєстрованих у залі.
Перед цим голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні парламенту, що Погоджувальна рада рекомендувала парламенту заслухати 3 березня інформацію міністра закордонних справ України В.ОГРИЗКА щодо «Рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний і належних до нього територій».
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