Доповідача ЄП щодо української безвізу Марі Габріель висунули на посаду єврокомісара

Кандидатуру депутата Європейського парламенту Марії Габріель, яка є доповідачем з питання надання безвізового режиму Україні, висунули на посаду європейського комісара з питань цифрової економіки і суспільства.

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Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вже провів із нею співбесіду.

«Сьогодні президент Жан-Клод Юнкер провів інтерв'ю з Марією Габріель, кандидатом, якого запропонувала влада Болгарії для комісії, щоб замінити колишнього члена комісії Крісталіну Георгієву», - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

В ЄК зазначили, що Юнкер підтвердив компетентність Габріель. Він вже надіслав лист президенту Європейського парламенту Антоніо Таяні, в якому повідомив про намір передати портфель ЄК з питань цифрової економіки і суспільства Габріель. У найближчі тижні в ЄП почнеться процедура обговорення її кандидатури у відповідних комітетах.

Раніше посаду європейського комісара з питань цифрової економіки і суспільства займала Крісталіна Георгієва, яка в січні 2017 року була призначена виконавчим директором Світового банку.