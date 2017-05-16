Доповідача ЄП щодо української безвізу Марі Габріель висунули на посаду єврокомісара
Президент Жан-Клод Юнкер підтвердив компетентність Габріель.
Кандидатуру депутата Європейського парламенту Марії Габріель, яка є доповідачем з питання надання безвізового режиму Україні, висунули на посаду європейського комісара з питань цифрової економіки і суспільства.
Читайте такожІсландія надасть безвіз для України одразу після Євросоюзу – посол
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вже провів із нею співбесіду.
«Сьогодні президент Жан-Клод Юнкер провів інтерв'ю з Марією Габріель, кандидатом, якого запропонувала влада Болгарії для комісії, щоб замінити колишнього члена комісії Крісталіну Георгієву», - йдеться в повідомленні Єврокомісії.
В ЄК зазначили, що Юнкер підтвердив компетентність Габріель. Він вже надіслав лист президенту Європейського парламенту Антоніо Таяні, в якому повідомив про намір передати портфель ЄК з питань цифрової економіки і суспільства Габріель. У найближчі тижні в ЄП почнеться процедура обговорення її кандидатури у відповідних комітетах.
Раніше посаду європейського комісара з питань цифрової економіки і суспільства займала Крісталіна Георгієва, яка в січні 2017 року була призначена виконавчим директором Світового банку.