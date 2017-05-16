Без Вконтакте, Одноклассников, Яндекса: як в Україні відреагували на заборону (відео)

17:26, 16 травня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії.

В Україні заборонили ВКонтакте, Однокласники та інші російські ресурси / dic.academic.ru

Крім іншого, передбачено заблокувати доступ до ресурсів ВКонтакте, Однокласники, Яндекс. Провайдери повинні будуть закрити доступ до сервісів Mail.ru і "Кинопоиск".

Під заборону потрапили і сайтів антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

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В указі наголошується, що доступ буде заблокований на три роки. Користувачі соцмереж відреагували на заборону моментально.

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