Без Вконтакте, Одноклассников, Яндекса: як в Україні відреагували на заборону (відео)
17:26, 16 травня 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії.
В Україні заборонили ВКонтакте, Одноклассники та інші російські ресурси / dic.academic.ru
Крім іншого, передбачено заблокувати доступ до ресурсів ВКонтакте, Однокласники, Яндекс. Провайдери повинні будуть закрити доступ до сервісів Mail.ru і "Кинопоиск".
Під заборону потрапили і сайтів антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.
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В указі наголошується, що доступ буде заблокований на три роки. Користувачі соцмереж відреагували на заборону моментально.
В Україні заблокують ВКонтакте, Одноклассники та Яндекс
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