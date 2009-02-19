Тимошенко навіть БЮТ не підпускає до підбору нових міністрів

Питанням ротації членів Кабінету міністрів та визначенням кандидатур займається виключно прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, на сьогоднішній день у засобах масової інформації обговорюються різні кандидатури на ті чи інші посади в уряді. «Але це не означає, що саме ці кандидатури будуть призначені, оскільки цим питанням займається виключно прем’єр-міністр», - сказав він.

При цьому В.ПИСАРЕНКО додав, що на сьогоднішній день головне, аби ті особистості, які можуть стати членами уряду, працювали в унісон з прем’єр-міністром і всім Кабінетом міністрів та здійснювали чітку роботу щодо виходу України з кризи.