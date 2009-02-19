Тимошенко навіть БЮТ не підпускає до підбору нових міністрів
14:18, 19 лютого 2009Політика
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Таємницю розкрив Писаренко
|Валерій ПИСАРЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.
За його словами, на сьогоднішній день у засобах масової інформації обговорюються різні кандидатури на ті чи інші посади в уряді. «Але це не означає, що саме ці кандидатури будуть призначені, оскільки цим питанням займається виключно прем’єр-міністр», - сказав він.
При цьому В.ПИСАРЕНКО додав, що на сьогоднішній день головне, аби ті особистості, які можуть стати членами уряду, працювали в унісон з прем’єр-міністром і всім Кабінетом міністрів та здійснювали чітку роботу щодо виходу України з кризи.
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