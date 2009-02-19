Київрада вимагає в КМ повернути гроші

Сесія Київради ухвалила звернення до Кабінету Міністрів та Верховної ради України. Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, депутати висунули вимогу зменшити обсяг вилучення коштів столичного бюджету “до справедливого розміру”.

Коментуючи звернення, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заявив: «Своє головне завдання я вбачаю в тому, щоб захистити людей як у Києві, так і по всій країні. Я кожний день напружено працюю, і обов’язково знайду спосіб підтримати киян у цей складний для міста та країни період».

У тексті звернення, зокрема, йдеться: «Ми вважаємо, що по відношенню до столиці бюджетна політика, яка базується на вилученні майже половини всіх доходів громади (а це 7,5 млрд. грн.), є політично упередженою і може мати непоправні негативні наслідки для життєдіяльності міста та добробуту киян. Це кошти, які дозволять на належному рівні забезпечити соціальний захист громадян, зокрема, 1,5 млрд. грн. виділити на адресні матеріальні дотації для малозабезпечених і пенсіонерів; 4 млрд. грн. спрямувати на п’ятдесятивідсоткову надбавку освітянам і медикам, майже 180 млн. грн. – на безкоштовне харчування учнів, а також кошти на будівництво нових ліній та станцій метрополітену, компенсацію різниці у тарифах постачальникам комунальних послуг. Саме тому від імені усієї громади міста Києва ми вимагаємо від Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України негайно повернути вилучені з кишень киян кошти шляхом перегляду Державного бюджету України на 2009 рік».

Звернення, за даними прес-служби Київради, підтримали всі представлені в міськраді політичні сили, крім Блоку Юлії Тимошенко.

Раніше Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, виступаючи на мітингу біля КМДА, повідомив про намір Київради звернутися до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з вимогою повернути місту вилучені зі столичного бюджету кошти.