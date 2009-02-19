Єхануров відповів на заяву Тимошенко

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заперечує отримання військовослужбовцями Збройних сил України півмільйонних виплат при виході на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи вчорашнє висловлювання прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про нецільове використання бюджетних коштів у військовому відомстві та щодо отримання посадовцем Міноборони вихідної допомоги при звільненні у запас в розмірі півмільйона грн.

Як стверджує Ю.ЄХАНУРОВ, генерал, який, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, отримав від Міністерства оборони 500 тис. грн. компенсації при виході на пенсію, не має відношення до Збройних сил.

«Той генерал є генерал-майором юстиції, який через суд домігся від Міноборони цих коштів. Я ще поговорю з його колишніми командирами», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ і додав, що зазначений військовий пенсіонер до Міністерства оборони жодного відношення не має. «Це він хотів просто з Міноборони взяти гроші», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас міністр зазначив, що українське законодавство передбачає отримання колишніми військовими певних соціальних виплат і гарантій при виході у запас.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ нагадав історичний досвід, коли колишні військові ще з часів Давнього Риму отримували значні винагороди за десятки років чесної служби. «А у нас лише трішки пенсії дають», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає необґрунтованими заяви про недостатнє фінансування ЗСУ.

«Мені дуже сумно – якщо такий маленький бюджет, і міністр оборони постійно говорить про такий маленький бюджет, то тоді як пояснити такі факти в Міністерстві оборони: наприклад, одному з військовослужбовців при звільненні нарахували компенсацію півмільйона гривень одноразово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр стверджує, що аналогічних фактів нарахування компенсацій у зв`язку зі звільненням зі служби в Міністерстві оборони досить багато.

«Якщо Міністерство оборони так погано живе, то яке воно має право виплачувати по півмільйона вихідної допомоги окремим військовослужбовцям? Якщо так скрутно з грошима, навіщо так сильно переплачувати за харчування для військовослужбовців і платити значно вище за ринкову ціну монопольним структурам, які між собою пов`язані. По суті справи, вони відмивають кошти Міністерства оборони», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в 2009 році бюджет ЗСУ істотно перевищує рівень фінансування попередніх років. За її словами, фінансування здійснюється своєчасно й у повному обсязі.